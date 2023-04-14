Засідання Ради Церков відбулося у Тернопільській обласній військовій адміністрації 13 квітня. На зустрічі обговорили питання безпеки під час Великодня.

– На засіданні були представлені практично всі конфесії, – повідомив Володимир Труш, голова ТОВА. – Обговорили питання безпеки під час святкування Великодня. Комендантська година не змінюється, вона триватиме з півночі до п’ятої години ранку. Практично всі церкви з розумінням поставилися до цього. Поліція працюватиме в посиленому режимі. Також обговорили ситуацію, що складається в області щодо релігійних процесів.

На засіданні також було вирішено, що якщо під час служби у храмі лунатиме повітряна тривога, то священнослужитель зобов’язується повідомити про це прихожан. Окрім цього, продовжили часові рамки освячення кошиків, щоб уникнути великого скупчення людей, те ж саме стосується й поминальних днів.

Вікарій Тернопільсько-Зборівської архиєпархії УГКЦ Віталій Козак зауважив, що парафіянам наголошують на тому, що у святковий період треба дотримуватися режиму комендантської години, тому заздалегідь богослужіння у храмі були поставлені у відповідний час. А секрет Тернопільської єпархії, протоієрей ПЦУ Олексій Головацький, закликав усіх провести свято у спокої, злагоді, розумінні, мирі і толерантності один до одного.

У Тернопільській обласній адміністрації нагадали, що під час комендантської години не можна перебувати на вулиці та у громадських місцях без спеціальних перепусток і документів, що посвідчують особу. Для забезпечення громадського порядку на вихідних в області працюватиме понад 497 правоохоронців, які контролюватимуть безпеку та спокій вірян.