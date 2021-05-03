“Великодній кошик” – акцію під такою назвою організували у Тернополі волонтери благодійного фонду “Майбутнє сиріт”. Вони подарували випускниками інтернатів пакунки з святковими продуктами.

Як зазначив співорганізатор акції Андрій Назаренко, великодні кошики вручили потребуючим особам, серед них — мами з дітками.

“З нагоди Великодня, ми подарували світло 20 випускникам — колишнім вихованцям інтернатних закладів, з них — 15 мамам з 23-ма дітками, які потребували підтримки та уваги. Кожного року ми стараємось реалізовувати такі акції, щоб кожний потребуючий випускник мав змогу посвятити пасочку з ковбаскою та порадувати себе і своїх діток, знаючи, що справді Христос Воскрес і несе багато добра, світла та любові у кожне серце і кожну домівку. Щиро вдячні тим доброчинцям, які поділились своїм світлом з потребуючими молодими людьми і дітьми”.

Загальний бюджет акції «Великодній кошик» склав 8 963 грн. Вартість одного продуктового набору — близько півтисячі гривень.