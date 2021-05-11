Напередодні Великодня команда Івана Чайківського «За майбутнє» відвідала підопічних благодійного фонду «Карітас». Депутати подарували продуктові набори людям, які опинились у важких життєвих обставинах.

Як зазначив Володимир Болєщук, перший заступник голови Тернопільської обласної ради, турбота та підтримка – це те, що потрібно кожній людині.

– Великдень – це родинне свято, але не забуваймо про ближнього, адже турбота про іншого, взаємодопомога – це те, що сьогодні потрібно кожному. За ініціативи директора підприємства «Агропродсервіс» Івана Карачки, ми вручили великодні гостинці людям, які цього потребують, – зазначив Володимир Болєщук.

Іван Карачка розповідає, що підприємство «Агропродсервіс» щороку надає благодійну допомогу.

– Наша компанія вже роками надає допомогу одиноким, пристарілим людям. Адже – розуміємо, що про них немає кому подбати, а на світле свято Воскресіння Христового хочеться, аби кожен був щасливим,- наголосив Іван Карачка.

Директор благодійного фонду «Карітас» отець Андрій Марчук подякував доброчинцям за справу, яку вони роблять.

– Це вже не перший візит пана Володимира до «Карітасу». Той, хто робить добро для свого ближнього, частинку серця залишає в тій особі, кому допоміг. Через ці пасхальні дари ми принесли радість Воскресіння цим людям. Тому нехай Господь всіх благословить, – сказав отець Андрій Марчук.

Гостинці до Великоднього столу напередодні благословив духівник компанії “Агропродсервіс” отець Василь Баглей.