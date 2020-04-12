Не проводити людних богослужінь на Великдень погодилися представники Ради церков області. Під час сьогоднішнього засідання духівники вирішили мінімізувати контакти віруючих на Пасхальні свята.

Більшість церков транслюватиме Великодні богослужіння онлайн. У сільській місцевості посвячення Великодніх кошиків відбуватиметься біля воріт приватних домівок, а в містах – у пекарнях.

Головна санітарна лікарка області Оксана Чайчук під час засідання Ради церков наголосила: ситуація щодо захворюваності на коронавірус наразі неблагополучна. Ймовірно регіон перебуває на піку щодо поширення цієї недуги. Відтак необхідно дотримуватися карантинних обмежень. Окрім цього, в області вже є випадки інфікування священнослужителів.

Відповідно до рішення Кабміну, у храмі може одночасно перебувати не більше десяти людей. Усі присутні повинні використовувати засоби індивідуального захисту.

За дотриманням правил карантину у храмах на Великдень стежитимуть правоохоронці. За порушення передбачені штрафи від 17 тис. грн., – наголосив начальник ГУ Національної поліції в області Олександр Богомол. Поліцейські вже зареєстрували порушення карантинних обмежень у деяких церквах Тернопільщини.

Софія Романська

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