Третій міжнародний етно-фестиваль бджільництва «Медове Тернопілля» відбудеться 25 липня. Пройде він на сільському стадіоні у Великих Гаях.

Як повідомили у Тернопільській районній райдержадміністрації, у програмі свята заплановані: науково-практична конференція, конкурс питних медів, майстер-класи з виготовлення воскових свічок та благодійна акція «Придбай чашку чаю з медом та допоможи дітям».

Організатори запрошують приєднатися та представити свою продукцію на етнофестивалі пасічників Тернопілля. Також запрошують на фестиваль усіх бажаючих. Розпочнеться він о 15.00 із богослужіння у Церкві Пресвятого Серця Христового УГКЦ села Великі Гаї. О 16.00 – урочиста хода з хоругвами від Церкви Пресвятого Серця Христового УГКЦ вулицею Галицькою до головної сцени стадіону. Урочисте відкриття етнофестивалю і початок концертної програми – о 17.00. Із 20.00 до півночі виступатимуть: Івано-Франківський національний академічний Гуцульський ансамбль пісні і танцю «Гуцулія»; квартет «Акорд»; заслужений артист України Василь Хлистун; заслужений артист України Павло Доскоч; гурт «VILNI».

У програмі фестивалю також безкоштовні атракціони для дітей, безкоштовні частування, виїзна торгівля, благодійність.