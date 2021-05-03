Великодні кошики та вітальні листівки передали медикам Тернопільського регіонального фтизіопульмонологічного центру. Напередодні пакунки освятили священнослужителі.

Лікарка Тернопільського регіонального фтизіопульмонологічного медичного центру Любов Кицай цьогоріч Великдень зустріла на чергуванні разом із пацієнтами. Однак попри роботу і боротьбу із коронавірусом разом з іншими лікарями намагалася створити святковий настрій. «Не лише на Великдень, а у будь-які свята ми завжди на роботі. Наприклад, цьогоріч я зустрічала Пасху у лікарні на роботі. Звичайно, лікарі чергуються. Але ми не можемо залишити пацієнтів, тому що вони цілодобово потребують догляду. Також важливо, щоб не лише медики, а й пацієнти змогли відсвяткувати Великдень», – каже Любов Кицай.

Тернополяни передали медикам регіонального фтизіопульмонологічного медичного центру паски та ковбаски. Також лікарі отримали вітальні листівки, які розробили учні Тернопільського ліцею №21.