Обірвалося життя лікаря з Великих Бірок Івана Оконського.

Про трагедію повідомили на сторінці Великобірківської селищної ради.

“Великобірківський селищний голова, депутати, члени виконавчого комітету та працівники селищної ради, висловлюють щирі співчуття сім’ї Оконських та Максимчук з приводу важкої втрати – смерті чоловіка, батька, колеги, лікаря – ОКОНСЬКОГО ІВАНА МИХАЙЛОВИЧА.

Це велика втрата для сім’ї та для жителів смт Великі Бірки, Малого Ходачкова та Костянтинівки, ми поділяємо Ваше горе і висловлюємо щирі слова співчуття та підтримки”, – ідеться у повідомленні.

Поховають померлого сьогодні, 12 червня.