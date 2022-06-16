Під час бойового завдання загинув захисник України, мешканець Лановеччини Кременецького району Роман Друзь. Йому був всього 30 років. В чоловіка залишилися дружина та двоє маленьких синів.

Про це повідомили на сторінці Борсуківської територіальної громади у фейсбуці, передає ТЕРЕН.

“Наш захисник був вбитий росіянами 11 червня 2022 року поблизу міста Вугледар Донецької області під час артилерійського обстрілу, виконуючи бойове завдання”, – йдеться в повідомленні.

Дружина Романа – Яна Друзь на своїй сторінці у соціальній мережі розмістила зворушливий пост, де подякувала чоловіку за два щасливі, але такі короткі спільні роки життя та за двох синочків.

“Дякую за те, що лишив мені після себе синів. Я в кожному з них бачу тебе. З тобою я була щаслива. Я дякую за кожну хвилину проведену зі мною, за ту підтримку, за правильно підібрані слова: ти завжди знав, що сказати і як підтримати, ти завжди говорив що я повинна бути сильною, – написала жінка. – Я хочу, щоб всі тебе запам’ятали усміхненим та щасливим. Ти ніколи не падав духом: казав: я прийду з Перемогою; казав, лише трішки потрібно потерпіти і ми будемо разом, обіцяю, лише виженемо нечисть і всі прийдемо”.

Слова співчуття написали на фейсбук-сторінці Борщівського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів ім. Я. Горошка, де навчався Роман Друзь.

“Він був нашим учнем, він став справжнім воїном, він став гордістю села. Ми раділи за нього, коли він з оптимізмом розповідав про успіхи ЗСУ нашим учням. Ми раділи, коли він створив таку хорошу сім’ю і став справжнім турботливим чоловіком і батьком. Ми з тривогою і надією слідкували за кожним фото волонтерів з фронту, де є наш Роман. Ми з нетерпінням чекали його повернення, щоб разом порадіти перемозі… І ось його не стало. У скорботі дружина, у розпачі батьки, у траурі рідне село, громада. Це велика втрата і для України, адже він був її справжнім захисником. Вічна пам’ять тобі, наш Герою. Ти назавжди залишишся у пам’яті вдячних земляків, як справжній воїн-солдат рідної землі”, – йдеться у повідомленні.

Щиро співчуваємо рідним, друзям та побратимам Романа Друзя з приводу непоправної втрати. Вічна пам’ять Герою!