Внаслідок жахливої дорожньо-транспортної пригоди загинула студентка Західноукраїнського національного університету Вікторія Альохіна.

Про це повідомили на Кафедрі обліку і оподаткування факультету фінансів та обліку, де навчалася дівчина.

“Велика трагедія і горе, коли усі мрії обриваються в один момент… В страшній аварії загинула Вікторія Альохіна, студентка кафедри обліку і оподаткування, яка тільки недавно успішно завершила навчання на бакалавраті. Вікторія була красивою і розумною дівчиною, яка працювала і паралельно навчалась, показувала хороші професійні знання і практичні навики. Вона була завжди позитивною, відкритою, щирою і яскравою особистістю. Ми співчуваємо рідним і близьким з приводу непоправної втрати! Вічна і світла пам’ять…”.