Ця тема вже встигла стати моєю “улюбленою” (разом з історіями про “безбашенних” водіїв і собак, які бігають без повідка).

Новобудови, які повиростали в зовсім несподіваних місцях і скрегочуть та гуркочуть за вікнами, дратували і продовжують дратувати багатьох. Та що до отієї дратівливості простих обивателів людям, котрі вирішують серйозні справи…

Однак вони не лише їх вирішують з більшою чи меншою мірою прозорості – вони ще й, виявляється, цілком здатні дбати про громадське благо. На черговому засіданні виконавчого комітету, довелося дізнатися, прийнято рішення про обмеження висоти забудови на території Тернопільської міської територіальної громади. Мета більш ніж благородна: забезпечення комфортних умов проживання жителям громади. Відповідно до рішення встановлюється обмеження на висоту забудови, зокрема:

– в зоні змішаної багатоквартирної житлової та громадської забудови (Ж-3) встановлено висоту до 30 метрів ( до дев’яти поверхів включно).

Те, що з отим Ж-3 можна комфортно відчути себе в повній ж… (з точки зору можливості впливу на рішення влади), як на мене, цілком безсумнівно. Але тепер жити, мабуть, стане трохи світліше – у ваші вікна зазиратиме не десятиповерхова громадина, а всього лише дев’ятиповерхова. Різниця, що й казати, суттєва. Це трохи нагадало мені одну з історій з “Пригод бравого Швейка” (“Як приємно вам буде почути, коли вам скажуть “ви тварюка” замість грубого “ти тварюка”).

А й справді – трохи приємніше…