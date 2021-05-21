16 проектів, які стосуються реставраційно-ремонтних робіт різних пам’яток архітектури Тернопільщини увійшли до переліку «Великої реставрації».

У першому відборі проектів з реставрації, консервації, ремонту пам’яток культурної спадщини, у тому числі замків, інших фортифікаційних, оборонних, палацово-паркових комплексів, взяли участь 211 проектів.

Як повідомили у Міністерстві культури та інформаційної політики України, розглянули тільки частину з них. Не розглядали об’єкти комунальної форми власності, оскільки це суперечить Порядку відбору проектів, які будуть реалізовані в рамках програми «Велике будівництво». У результаті до програми увійшло 109 проектів. Від Тернопільщини до переліку потрапили наступні:

Реставрація та пристосування комплексу замку Синявських-пам’ятки архітектури національного значення в Бережанх під центр музейно-культурних послуг;

Реставрація громадської будівлі Ратуша, пам’ятки архітектури національного значення в Бережанах під центр музейно-культурних послуг;

Виготовлення проектно-кошторисної документації на ремонтно-реставраційні роботи фасаду пам’ятки архітектури національного значення житловий будинок “Близнята”;

Виготовлення проектно-кошторисної документації на ремонтно-реставраційні роботи даху пам’ятки архітектури національного значення житловий будинок “Близнята”;

Виготовлення проектно-кошторисної документації на ремонтно-реставраційні роботи щодо ліквідації аварійного стану пам’ятки архітектури національного значення «Замок, (руїни) X-XVI ст.» у Кременці;

Реставрація фасадів монастиря бернардинів, пам’ятки архітектури XVII ст. в Збаражі;

Ревіталізація дзвіниці монастиря отців бернардинів XVII ст. у Збаражі з пристосуванням під розміщення Музею трьох культур;

Реставрація пам’ятки архітектури місцевого значення «Палац К. Дзембовської» в Кременці;

Реставрація та пристосування адміністративного будинку, пам’ятки архітектури місцевого значення на вулиці Шевченка,1 у Бережанах під центр культурних послуг;

Реставраційно-ремонтні роботи будівлі музичної школи (пам’ятка архітектури місцевого значення ХІХ ст.) та надвірної будівлі по вул. Шевченка, 16 в Кременці;

Розроблення проектно-кошторисної документації на реставрацію замку – пам’ятки культурної спадщини національного значення ХVII – XVIII ст. з пристосуванням його під феодальне помістя. Ліквідації аварійного стану (влаштування консерваційного даху) палацу Замку пам’ятки архітектури національного значення XVII смт. Золотий Потік, Чортківського району;

Реставраційно-ремонтні роботи пам’ятки архітектури кін. ХІХ-поч. ХХ ст. «Адміністративний будинок» на вулиці Шевченка, 32 у Кременці;

Капітальний ремонт та реставрація перехідного мосту та ескарпових стін до замку у Збаражі;

Ліквідація аварійного стану (влаштування консерваційного даху) Замку, пам’ятки архітектури національного значення XVII ст. на вулиці Замкова, 1 у Чорткові;

Ремонтно-реставраційні роботи з відновлення замкової криниці та спорудження ротонди у пам’ятці архітектури національного значення «Замок (руїни) IX-XVI ст.» на вулиці Замковій, 59 у Кременці;

Реставрація об’єктів благоустрою території Вишневецького палацово-паркового комплексу, пам’ятки архітектури національного значення XVII століття, у Вишнівці Збаразького району.

18 травня 2021 року вийшов наказ МКІП «Про затвердження переліку проектів, які будуть реалізовані в рамках програми «Велике будівництво» у 2021 році». Усього таких проектів 22. У нашій області цього року планують реалізувати два проекти. Перший – ліквідувати аварійний стан Чортківського замку, пам’ятки архітектури національного значення XVII століття. На це передбачено 17 мільйонів гривень. Другий – капітальний ремонт та реставрація перехідного мосту та ескарпових стін до замку у Збаражі. На ці роботи необхідно 2 мільйони 750 тисяч гривень.