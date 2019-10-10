10 жовтня о 12:15 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу у складському приміщенні на вулиці Лук’яновича у Тернополі. На місце події оперативно прибули рятувальники.

Як повідомляє ДСНС, у будівлі знаходилися розчинники для фарб. Площа пожежі на момент прибуття становила близько 300 м. кв, вогонь швидко розповсюджувався. Небезпека пожежі підсилювалася тим, що поряд знаходилася нафтобаза. Завдяки злагодженим та професійним діям бійців ДСНС вдалося недопустити перекидання полум’я на потенційно небезпечний об’єкт.

Для боротьби із вогнем залучили 4 автоцистерни, автодрабину та близько 30 чоловік особового складу. Керівництво гасінням пожежі здійснює заступник начальника Управління ДСНС України у Тернопільській області Юрій Берестецький.

О 13:00 пожежу локалізовано. Продовжуються роботи з її ліквідації.