Велика пожежа на Тернопільщині: ледь не загинули свійські тварини

6 квітня о 19:29 у Почаєві виникла пожежа господарської будівлі. В

наслідок пожежі знищено покриття будівлі на площі 90 м. кв., перекриття на площі 20 м. кв., дерев’яна прибудова на площі 20 м. кв., орієнтовно 6 тонн паливних брикетів, 5 м. куб. дубових балок, 4 тонни грубих кормів; пошкоджено перекриття на площі 70 м.кв., облицювання стін та стелі будівлі.

Пожежу ліквідовано черговим відділенням 23 ДПРП та черговим караулом 5 ДПРЧ Управління, під час гасіння врятовано 2 будівлі і свійських тварин.