Велосипедист збив жінку на переході у центрі Тернополя: його розшукують. ФОТО

Слідчі поліції Тернополя просять відгукнутися очевидців ДТП.

З тілесними ушкодженнями до лікарні бригада екстреної медичної допомоги госпіталізувала 37-річну тернополянку. Жінку збив велосипедист та залишив місце пригоди.

Аварія трапилася у Тернополі 12 червня на вулиці Руська близько 16:10. Потерпіла переходила дорогу в межах регульованого пішохідного переходу. Працівники поліції встановлюють особу, причетну до травмування тернополянки, і просять відгукнутися очевидців даної події.

Повідомити інформацію можна за номерами: +38(050)1020236, +38(067)3513837 або на спецлінію “102“. Анонімність гарантується.