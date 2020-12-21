Таємне викрадення чужого майна інкримінують працівники Тернопільського відділу поліції мешканцю міста 1987 року народження. Чоловік у вечірню пору доби намагався заволодіти чуже майно, однак завершити задумане йому завадили очевидці події.

На лінію «102» надійшло повідомлення від мешканки багатоповерхівки. Жінка розповіла, що вона спільно з сусідами затримала невідомого чоловіка, який хотів поцупити велосипед мешканців будинку, які вони зберігали на сходовій клітці між поверхами.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група працівники якої встановили, що підозрюваний раніше судимий тернополянин. Крадій у скоєному зізнався.

Тепер йому доведеться відповісти перед законом згідно статті 185 Кримінального кодексу України.