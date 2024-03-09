Із заявою про крадіжку велосипеда до співробітників Тернопільського районного управління поліції звернулася жителька обласного центру. Подія трапилася у під’їзді багатоповерхівки на вулиці Лепкого.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. За словами заявниці, двоколісник знаходився на загальному коридорі будинку. Невідома особа шляхом вільного доступу викрала транспортний засіб. Суму завданих збитків потерпіла оцінила у 3000 гривень.

В ході проведення оперативно-розшукових заходів працівники кримінальної поліції вийшли на слід зловмисника. Ним виявився раніше судимий місцевий мешканець 1989 року народження. Крадій велосипед заховав у свій підвал.

Слідчі здійснюють розслідування в рамках кримінального провадження відповідно до частини 4 статті 185 (крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Тернополянину загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.