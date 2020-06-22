Впродовж 2019-2020 років на вул. Чумацькій проводилися роботи з прокладання сучасної вело- та пішохідної доріжки від ресторану «Good One» до Дального пляжу, яка є відокремленою від дороги та проходить лісовим масивом.

І сьогодні ця вулиця є однією з найпопулярніших серед тернопільських велосипедистів і прихильників активного та здорового способу життя.

А для підвищення рівня комфорту і безпеки жителів та гостей міста під час пересування доріжкою, нещодавно тут облаштували нове вуличне освітлення.

Як повідомили в управлінні житлово-комунального господарства, благоустрою та екології, під час ремонту на вул. Чумацькій було оновлено існуюче та проведено додаткове освітлення території. Усі ремонтні роботи вже завершені.

Нагадаємо, для обмеження швидкості автомобілістів, на проїжджій частині вказаної вулиці встановлено «лежачі поліцейські» та відповідні дорожні знаки.