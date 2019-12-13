У мережі з’явився випуск знаного тревел-шоу “Вдома краще! Тернопіль”

Автори програми – відомі мандрівники, які вже багато років знімають програму “Орел і решка”. Три дні вони досліджували Тернопіль і шукали туристичні принади міста, пише Доба.

Ведучий шоу Євген Синельников відвідав більше 110 країн. З 2011 року він є режисером-постановником відомого ТВ-шоу «Орел і решка». Каже – після багатьох років мандрівок і навколосвітньої подорожі зрозумів: Україна теж має неймовірні місця, про які варто розповісти і які хочеться показати. Так народився новий проєкт “Вдома краще”. В рамках проєкту Євген разом з колегами мандрує містами України і показує, що там можна подивитись та знайомить глядачів з мешканцями.

– У нас згідно формату ми не класичне тревел-шоу, яке каже: ідіть туди, підіть туди. А ми приїжджаємо і питаємо місцевих, куди піти, – розповідає автор проєкту “Вдома краще” Євген Синельников.

За кілька днів зйомок ідейники проєкту “Вдома краще” відвідали культові пам’ятки Тернополя. Проте, кажуть, шукали місця, про які знають тільки тутешні.

– Прикольно, що у місті є місця, яких вже ніби немає, але про них пам’ятають. Наприклад, місце зустрічі біля “Молока”. Місто дуже спокійне, і тут хочеться сісти на лавку і просто поспостерігати, – додає Євген Синельников.

Гості кажуть, – Тернопіль має туристичний потенціал. Місто розвивається і це – найголовніше.

У випуску “Вдома краще” про Тернопіль покажуть лише місто. Проте Євген каже – наступного року планують проїхатись і по районних центрах.