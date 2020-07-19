На Тернопільщині минулої доби виявили 37 нових випадків зараження коронавірусом. COVID-19 діагностували у десяти тернополян. Також поодинокі випадки інфікування виявили у мешканців десяти районів області.

Учора епідеміологи провели майже півтисячі досліджень методом ПЛР, – розповів епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев. Діагностували в основному контактних осіб раніше підтверджених хворих.

“Ми бачимо тотальне порушення вимог карантину: вечірки, святкування, громадський транспорт, ринки. Зараження багато залежить від стану організму. На генетичному рівні закладено, як організм реагує на таку небезпеку. Молодий організм має вищу опірність до вірусу. Ми відстежуємо, що в різних регіонах вірус може проявляти себе по-іншому. Хоча це можна простежувати на рівні континентів. На рівні області чи Україні таких особливостей скоріше за все немає”.

Учора виявили по одному хворому у Бережанському, Чортківському, Бучацькому районах. По двоє людей заразилося коронавірусом у Монастириському, Підволочиському, Гусятинському, Лановецькому, Шумському районах. Три випадки інфікування підтвердили у Зборівському районі, п’ять — у Тернопільському.

Софія Романська