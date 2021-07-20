Акт вандалізму скоєно у Кременці.
Невідомі особи зруйнували огорожу біля майданчика з атракціонами. Причому сталося це уже вдруге за тиждень.
Про це повідомляє Кременець Інформ.
“Шановна громада, в нашому місті знов відбувся акт вандалізму! Цього разу міському парку культури та відпочинку вдруге за тиждень було пошкоджено огорожу дитячих атракціонів! Дане правопорушення було зафіксоване працівниками Кременецького відділу поліції ГУНП в Тернопільській області.
Кременецька міська рада в чергове звертається до мешканців громади з проханням не псувати спільне майно і поважати один одного, себе та рідне місто!”, – ідеться у повідомленні.
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