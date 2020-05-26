Незаконне заволодіння транспортним засобом інкримінують працівники Тернопільського відділу поліції 22-річному мешканцю обласного центру. Молодик вдруге за місяць викрав автомобіль.

Повідомлення про викрадення автівки надійшло на лінію 102 близько четвертої ранку 26 травня від водія таксі. Чоловік розповів, що невідомий пасажир викрав його транспорт.

Молодик зупинив таксі на перехресті вулиць Шептицького і Оболоня. Попрохав відвезти його до медзакладу на масиві Дружба. Вже дорогою до водія зателефонувала знайома з проханням придбати ліки. Пасажир не заперечував, тож кермувальник зупинився біля чергової аптеки і вийшов з авто. Ключі він залишив у замку запалювання. Ще не встиг отримати замовлення, як побачив, що його автомобіль рушає з місця. Чоловік одразу зателефонував в поліцію.

Втікача поліцейські розшукали поблизу села Івачів. Автозлодій покинув автівку на узбічі і втік. Допоміг розшукати зловмисника службовий собака, тож уникнути відповідальності тернополянину не вдалося. Підозрюваного затримали згідно статті 208 КПК України.

Як з’ясувалося під час слідчих дій, підозрюваний коїть подібне не вперше. Лише декілька днів тому він викрав іномарку на іноземній реєстрації за допомогою евакуатора. Розслідування ще триває, а парубок знову вчинив протиправне.

За фактом злочину розпочато кримінальне провадження згідно статті 289 Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання про обрання затриманому міри запобіжного заходу. Слідчі дії тривають.