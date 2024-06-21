Дружини полеглих військових Миколи Вавриковича та Анатолія Чайківського зі села Вишнівчик Золотниківської сільської громади Тернопільського району придбали засіб РЕБ для захисту життя бійців, які перебувають на передовій.

Таким жестом вони показали прагнення зберегти життя кожного, хто стоїть на обороні України. Про це повідомили у Тернопільсько-Зборівській архиєпархії УГКЦ.

Група волонтерів доставила бійцям засіб та переказала від них слова вдячності: «Дякуємо всім, хто доклався до справи! Цей засіб (реб) дозволяє нам підвищити безпеку особового складу під час пересування до позицій і знаходження безпосередньо на самій лінії зіткнення. При наближені безпілотного літаючого апарата ми його вмикаємо і він обриває зв’язок між дроном, який працює на частоті реб і пультом – “гасячи” його. Даний виріб є сучасною необхідністю на полі бою, дозволяючи збільшити безпеку особового складу і знизити ризики його втрати».