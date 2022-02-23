Вдягнувся у нове і вийшов: у Тернополі молодик поцупив з крамниці одяг

До співробітників Тернопільської районного управління поліції надійшло повідомлення від продавця одного з магазинів, розташованих у ТРЦ «Подоляни» про те, що невідомий чоловік викрав товар на суму понад 5 тисяч гривень.

Як з’ясувалося, зловмисник набрав одяг та взуття. Зайшовши у примірочну, переодягнувся у все нове та непомітно вийшов з крамниці.

Причетним до протиправного виявився 25-річний житель Тернополя. Чоловік вже раніше потрапляв в поле зору правоохоронців – на даний час в суді по ньому розглядаються справи, в яких він фігурує підозрюваним у майнових злочинах.

У схожій крадіжці поліцейські викрили ще одну жительку Тернополя. 29-річна жінка винесла з торгового закладу одяг на суму більше 4 тисяч гривень.

За обома фактами розпочато кримінальні провадження за частиною 1 статті 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.