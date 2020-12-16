Прокуратура здійснює процесуальне керівництво щодо смерті однорічної дитини в Підволочиському районі. Дівчинка вдавилася їжею.

Це сталося 11 грудня. Мати Світлана Квітінська каже, підозрює лікарську недбалість. У районній лікарні відповіли, що жінка звернулася запізно. Про це ідеться у матеріалі Суспільного.

В селі Качанівка Підволочиського району мешкає родина Світлани Квітінської. Жінка розповідає, що трапилося з її дитиною.

“Це сталось у другій годині. Дала малій ману кашу. Нагодувала її. Діти сиділи поряд. Я пішла робити чай. Мала почала закашлюватися. Подумала, може щось вона ковтнула. Була торбинка маленька. Я дитину догори ногами перевернула, запхала пальця до рота, щоб першу допомогу надати. Вона все вирвала”, – розповіла мати померлої дівчинки Квітінська.

За словами матері, дівчинці легше не стало, тому вирішили їхати до Підволочиської лікарні. Районний педіатр Богдан Комаренець розповідає, що дитину привезли із задишкою. Її госпіталізували в реанімаційне відділення і надали невідкладну допомогу.

“Ми провели реанімаційні заходи. Сатурація підвищилася до 94. Вирішили відправити її в обласну дитячу лікарню для дообстеження, щоб встановити точний діагноз. Поки ми вирішували організаційні питання з машиною 5 хвилин, я відлучився, мати з дитиною самовільно залишила відділення і зникли в невідомому напрямку”, – каже педіатр Комаренець.

Лікар розповів, що через годину мати з донькою повернулася до лікарні, але дитину врятувати не змогли:

“Мати з дитиною знову поступила до нас в лікарню у важкому стані. Фактично вже клінічна смерть була. Ми знову помістили її в реанімаційне відділення, підключили апарат ШВЛ, але ці реанімаційні заходи ні до чого не привели. Вона в нас померла в лікарні”.

За словами Комаренця, дитина померла через втрачений час. Мати однорічної Евеліни розповідає, чому покинули лікарню:

“Поки привели педіатра дитячого. Він сказав, що дитина здорова. Взяли аналіз крові. Вона сиділа в мене на руках, не реагувала вже. Вони не робили штучного дихання. Тай кажем, то давайте поїдемо на Тернопіль. Вони хотіли перевірити її на COVID-19, бо інакше не могли направлення на Тернопіль дати. Ми поїхали в Волочиськ”.

Квітінська каже, звернулася до поліції, щоб розслідували, чи правильно лікували дитину.

Цією справою зайнялася прокуратура. Речниця обласної прокуратури Леся Гурецька розповіла, що прокурор у Кременці відкрив два кримінальних провадження через смерть дитини. Одне із них за статтею 115 – нещасний випадок.

“14 грудня цього року зареєстровано початок розслідування ще за частиною 1 статті 140 Кримінального кодексу України. Це неналежне виконання професійних обов’язків медичним або фармацевтичним працівником. Процесуальне керівництво почали, щоб з’ясувати, чи кваліфіковану допомогу надали дитині лікарі закладу, куди зверталися батьки за допомогою. Експертиза в даному провадженні ще незавершена. В свідоцтві про смерть дитини вказано, що її смерть настала від перекриття дихальних шляхів зерном кукурудзи”, – каже Гурецька.