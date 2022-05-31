Вдарив ножем у живіт і спину: на Тернопільщині чоловік “підрізав” знайомого

Слідчі оголосили підозру зловмиснику за вчинення злочину, передбаченого частиною 1 статті 121 Кримінального кодексу України – умисне тяжке тілесне ушкодження.

До співробітників Кременецького районного відділу поліції надійшло повідомлення від лікарів про те, що до них з ножовим проникаючим пораненням живота доправили 30-річного жителя райцентру.

Правоохоронці почали встановлювати обставини травмування пацієнта. З’ясувалося, що поранення потерпілому спричинив його знайомий – 34-річний житель Кременця.

Правопорушника поліцейські виявили за місцем його проживання та затримали відповідно до статті 208 КПК. У нього вилучили знаряддя злочину.

За попередньою інформацією, чоловіки разом були на вулиці, коли раптово зловмисник витягнув ніж та завдав ним удари в живіт та спину своєму знайомому. Правоохоронці встановлюють обставини події та мотиви злочину.

Вирішується питання про обрання фігуранту запобіжного заходу на період проведення досудового розслідування. За вчинений злочин йому загрожує до 8 років позбавлення волі.