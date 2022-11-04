Під час суперечки чоловік, 1950 року народження, зарізав сина співмешканки. Потерпілий помер на місці події.

Про загибель сина у відділення поліції №3 Гусятина повідомила жінка. За вказаною адресою виїжджала слідчо-оперативна група. Під час огляду тіла експерт виявив проникаюче ножове поранення в області серця.

У ході оперативних заходів стало відомо, що суперечка розпочалася за кілька годин до вбивства між підозрюваним та його співмешканкою. Остання розповіла, що чоловік намагався її побити і вона втекла до сусідів. Вже звідти зателефонувала синові і повідомила про конфлікт.

Пасинок приїхав і пішов розбиратися до вітчима. Завершилися “розбірки” смертю 43-річного чоловіка. Підозрюваний розповів, що ніж висів на поясі, а коли вони під час штовханини впали на землю, то лезо смертельно поранило родича. Так це чи ні встановить судово-медична експертиза та слідчі.

Після суперечки чоловік пішов до сусідів і повідомив співмешканці, що її синові погано і він стікає кров’ю.

Підозрюваного затримали згідно із статтею 208 КПК. Йому оголосили підозру відповідно до статті 115 (умисне вбивство) ККУ та обрали запобіжний захід – тримання під вартою. Триває слідство.