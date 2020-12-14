Тіло жінки на підлозі і в крові виявили сусіди. Вони викликали швидку. Проте медики констатували смерть потерпілої. На місце злочину виїжджала слідчо-оперативна група.

Інформація про загибель жительки одного із сіл Теребовлянського району надійшла на лінію “102” 13 грудня близько 15:00.

При виїзді оперативників стало відомо, що сорокатрирічна жінка, померла в результаті ножового поранення, завданого чоловіком.

Подружжя разом уже багато років. За словами сусідів, вони обидвоє зловживали спиртними напоями. За попередньою інформацією, у день сварки чоловік вживав алкогольні напої. Дружина також повернулася від подруги у стані алкогольного сп’яніння.

Між ними виник конфлікт в результаті якого чоловік схопив ніж і вдарив ним жінку у груди. Потерпіла впала, а кривдник пішов по сусідах, розповідаючи про смерть дружини.

Саме сусіди виявили в помешканні на підлозі тіло жінки і викликали швидку. Чоловіка затримали правоохоронці згідно статті 208 КПК. У скоєному він зізнався. Вирішується питання про оголошення йому підозри згідно статті 115 ККУ та обрання міри запобіжного заходу.