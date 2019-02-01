Вдарили пляшкою по голові і забрали рюкзак, набитий грішми. ФОТО

01/02/2019 Розмір тексту:

28-го січня о 15 годині на спецлінію «102» звернувся 44-річний підприємець з Тернопільської області. Заявник повідомив, що на одній із вулиць Чернівців незнайомий чоловік ударив його ззаду пляшкою по голові, відібрав рюкзак, у якому знаходилися 349 тисяч гривень і втік у невідомому напрямку.

На місце події невідкладно направлена слідчо-оперативна група Шевченківського відділення поліції разом з кінологом. На пошук злочинця були зорієнтовані наряди патрульної поліції та працівники оперативних підрозділів ГУНП.

Першочергові пошукові та слідчо-оперативні дії не дозволили поліцейським затримати злочинця за «гарячими» слідом.

Подальші розшукові заходи та результати відпрацювання кола знайомих потерпілого вивели на слід двох чернівчан.

Один з них, раніше судимий за грабіж, був знайомим з жертвою та виявився замовником злочину, другий – став його виконавцем. Частину коштів своєї жертви зловмисники встигли витратити, решту грошей поліцейські вилучили під час їх затримання.

Нападникам оголошено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого частиною 4 статті 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України. Суд обрав підозрюваним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 60 діб, повідомляють у відділі комунікації поліції Чернівецької області.