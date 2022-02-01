На початку лютого метеорологічну ситуацію на Тернопільщині зумовлюватимуть фронтальні системи чергового циклону.

Відтак у регіоні передбачається переважно морозяна погода, можливі опади у вигляді снігу. Температурні показники протягом тижня зберігатимуть тенденцію до зниження.

Як повідомили в обласному гідрометеоцентрі, протягом доби залишатиметься високою ймовірність опадів у вигляді снігу. А на дорогах утворюватиметься ожеледиця. Відтак водіїв і пішоходів просять бути обережними.

“2-го лютого справді в Україні вночі буде морозно, очікується -4 -10 градусів. У денні години у середу в більшості областей передбачається від 2 морозу до 3 тепла. Сніг та мокрий сніг пройдуть у західних областях. Вітер південно-західний, рвучкий. Надалі морози вночі будуть, вдень передбачається більше кволих “плюсів”, а з наступного тижня пануватиме, з незначними коливаннями, відлига і вночі, і вдень. Така погода плідна стрибками атмосферного тиску, ожеледицею, вологістю та хмарністю, що сидить на голові. Тому обирайте собі потрібну профілактику для зміцнення імунітету та здоров’я”, – зазначила синоптик Наталка Діденко.