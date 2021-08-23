30% дорослого населення вакцинувалися від COVID-19 на Тернопільщині.

Про це повідомила головна державна санітарна лікарка області Оксана Чайчук. Втім, цього недостатньо для формування колективного імунітету та протистояння поширенню COVID-19.

«Нині в області працює 15 центрів вакцинації; 56 пунктів вакцинації, а також до роботи задіяно 47 мобільних бригад. Вакцинація зараз максимально доступна для мешканців різних населених пунктів нашого регіону. Попри розширення темпів вакцинації, число імунізованих жителів краю є недостатнім, щоб ми могли говорити про колективний імунітет. Тому ми вкотре закликаємо, проявити громадянську позицію та вакцинуватися, щоб не бути джерелом інфекції для інших», – зазначила Оксана Чайчук.

Загалом в області різними видами вакцини уже щеплено понад 180 тисяч осіб. Учора вакцинували близько двох тисяч жителів краю.