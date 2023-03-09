Педагогів загальноосвітніх шкіл запрошують взяти участь у проекті «Вивчай та розрізняй: інфомедійна грамотність в освіті». Організовують його Міністерство освіти і науки України, Академія української преси та «IREX in Ukraine».

– Сучасна освіта не може залишатися осторонь від інструментів критичного сприйняття інформації, – зауважують організатори. – Формування навичок свідомого споживання контенту, безпечної поведінки в інформаційному просторі, уміння приймати аргументовані рішення на основі аналізу інформації є надзвичайно важливим у сучасному суспільстві. Тому запрошуємо активних вчителів долучитися до великої медіаграмотної спільноти.

Участі у конкурсному відборі можуть взяти вчителі, які викладають історію у 8-10 класах, українську мову та літературу в 8-9 класах і мистецтво у 9 класі. Відбір триває до 1 квітня 2023 року.IREX прийматиме заявки як від груп вчителів від одного закладу освіти (2 або більше вчителів, які викладають зазначені предмети, та керівник або заступник керівника закладу освіти, кожен з яких має заповнити заявку), так і активних вчителів, які хочуть долучитися до проекту одноосібно. При розгляді заявок перевага надаватиметься колективним заявкам від закладів освіти, оскільки системна робота команди освітян дає найкращі результати для формування в учнів навичок критичного сприйняття інформації та інфомедійної грамотності.



До кінця травня 2023 року відібрані учасники пройдуть курс та тренінг із медіаграмотності, а також спеціальне навчання з інтеграції інфомедійної грамотності в уроки. Навчання відбуватиметься онлайн. Після тренінгів учителі отримають електронні матеріали: конспекти уроків, презентації, роздавальні та інші матеріали. Надалі команда проекту проводитиме для учасників додаткові вебінари для професійного розвитку, очні обміни досвідом із учасниками проєкту з попередніх хвиль набору та різноманітні сесії з медіаграмотності.