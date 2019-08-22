До кінця цього року зарплати педагогів Тернопільщини можуть зрости тільки на 9%, – повідомила начальниця управління освіти і науки ОДА Ольга Хома. Збільшити виплати дозволяє освітня субвенція.

Втім, суттєве підвищення зарплат обіцяють вчителям у 2020 році, – про це запевнив прем’єр-міністр України Володимир Гройсман. Виплати зростуть на 20 – 70% й в основному це стосуватиметься молодих педагогів.

«Цього літа ми прийняли рішення, щоб змінити систему оплати праці, зробити її більш сучасною, яка дасть можливість підвищити заробітну плату вже у 2020 році для українських учителів від 20% до 70%. Особливо зміна цієї системи має торкнутися молодих учителів”, – заявив Гройсман.

Середньомісячна заробітна плата вчителів у 2019 році становить 7330 грн., – зазначила начальниця управління освіти і науки ОДА Ольга Хома. Більші зарплати у вчителів зі стажем, а от молоді освітяни зароблять значно менше.

«Загалом у 2019 році на фінансування закладів освіти області передбачено понад 4 мільярди гривень загального фонду бюджету. З них освітня субвенція – 2 мільярди, додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам та кошти місцевих бюджетів – 2,5 мільярди гривень. Кошти освітньої субвенції враховують видатки для підвищення на 9% протягом 2019 року заробітної плати педагогічним працівникам».

Додамо, з вересня 2019-го року Кабмін підвищив на 10% зарплати працівникам дошкільних і професійно-технічних закладів.

Софія Романська