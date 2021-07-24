«Ноутбук кожному вчителю» – проект під такою назвою реалізовують на Тернопільщині. На закупівлю техніки область отримає понад 26 млн. грн.

Як повідомила начальниця управління освіти і науки Ольга Хома, на Тернопільщині ноутбуки отримає 1592 педагоги. Розподіл закуплених ноутбуків проводитимуть між закладами освіти, у яких персональних комп’ютерів менше, ніж педагогічних працівників.

«На закупівлю техніки Тернопільщина отримає 26 398 400 грн загальнодержавної субвенції. У першій черзі щодо розподілу ноутбуків стоять заклади загальної та середньої освіти з кількістю щонайменше 250 учнів та опорні заклади з кількістю щонайменше 200 учнів. У другій черзі заклади загальної середньої освіти з кількістю менше, ніж 100 учнів».

Додамо, техніку закуповуватимуть за кошти державної субвенції із залученням фінансової допомоги органів місцевого самоврядування. Середня вартість ноутбука складатиме близько 20 тисяч гривень.