Ольга Василевська-Смаглюк, нардеп від “Слуги народу” розповіла, які правки внесли у бюджет країни на 2020 рік, і які галузі відвоювали власні кошти, а де врізали фінансування.

“Профільний комітет Ради затвердив зміни до бюджету на 2020 рік, але результати засідання бюджетного комітету невтішні, – написала Ольга Василевська-Смаглюк. – З НУШ (Нова українська школа, – ред.) урізали 360 мільйонів, з учителів зняли 1,5 мільярди, зі Спроможної школи – мільярд, екстреній допомозі не повернули 922 мільйони. На місцеві вибори залишили мільярд. Земельну реформу і аудит земель скоротили навпіл”, пише Главком.

І в той час, коли з вчителів зняли фінансування і країна “затягує паски”, а у двох лікарнях на Тернопільщині медикам заборгували зарплату, голова Тернопільської ОДА Володимир Труш вимагає від обласної ради додаткових 25 мільйонів на своє утримання. Про це пишуть Тернополяни.

Тернопільська ОДА на чолі з Володимиром Трушем бідкається через малі зарплати чиновників, та просять додаткових майже 25 мільйонів.

Проект «Обласної програми підтримки органів державної влади на 2020 рік» голова ОДА планує винести на розгляд депутатів обласної ради вже найближчий понеділок, 13 квітня, коли відбудеться виїзне пленарне засідання.

Ще один голова Тернопільської обласної державної адміністрації все ніяк не може осилити покладену на нього місію.