Понад двадцять вчителів на Тернопільщині склали перше незалежне тестування.

Успішне проходження випробування дасть можливість їм отримати 20% надбавки до зарплати, – повідомляє управління освіти і науки ОДА.

Рішення про сертифікацію вчителів було прийнято минулоріч. Наразі педагоги проходять випробування за власним бажанням. Втім, надалі таке тестування планують зробити обов’язковим. Окрім цього, в проекті державного бюджету передбачені кошти, які дозволять виплачувати надбавку за престижність праці у розмірі 30% усім вчителям, про це повідомила міністр освіти і науки Ганна Новосад.

«Цього року в освітній субвенції вперше закладені кошти на вирішення дуже важливої проблеми, яка супроводжувала попередні уряди – це виплата заробітних плат учителям з розрахунку старого контингенту.

Це означає, що ми платили заробітну плату за кількістю дітей, яка значно менша від реалістичної. А насправді це означає, що ми просто не доплачували останні 4 роки заробітну плату вчителям. Ми нарешті цю проблему виправляємо і додаємо 2,2 млрд для того, щоб враховувати ту кількість учнів, яка є реалістичною. На сьогодні це дозволить усім без виключення регіонам виплачувати повну надбавку за престижність у розмірі 30%».

Нагадаємо, вчителі з усіх областей, зокрема і Тернопільської, мітингували під стінами Верховної Ради проти ймовірного скасування надбавок і запровадження 40-годинного робочого тижня. Такі пропозиції вносили представники політичної сили «Голос».

Софія Романська