Близько десяти мільйонів гривень не вистачає цього року на фінансування вчительських зарплат, повідомив голова обласної ради профспілок Андрій Присяжний. А загалом нестача освітньої субвенції – сягає близько 29 мільйонів гривень.

Наприкінці жовтня тисячі вчителів з усіх областей України протестували під Верховною Радою України через пропозиції фракції «Голос».

«Фракція «Голос» внесла пропозицію зняти надбавки, зокрема – за престижність педагогічної праці. За цю надбавку ми досить довго боролися. Також у поправках від цієї політичної сили йшлося про скасування надбавки за вислугу років, за перевірку зошитів, класне керівництво. Хоча тоді нас заспокоїли, що ці надбавки поки не скорочують, на наступний рік питання залишається актуальним. Ряд надбавок, за рахунок яких ми мали трохи більшу зарплату, хочуть в нас забрати. І крім того, не знаємо, чи взагалі зарплата буде через недофінансування. Ми не будемо терпіти це і плануємо розпочинати страйк», – каже вчителька зі Збаразького району Ольга Забояк.

Додамо, міністр освіти і науки України оголосила про закриття малокомплектних шкіл у 2020-му році. Отже, ряд вчителів, які там працюють чекає скорочення.

Софія Романська