Педагогів двохсот шкіл на Тернопільщині забезпечать ноутбуками. Область отримала загальнодержавну субвенцію у розмірі 26,3 млн. грн. Насамперед технікою забезпечать невеликі навчальні заклади.

Цього року в області мають закупити майже 1600 ноутбуків. Проект реалізовується за умовами співфінансування з державного та місцевих бюджетів.

“На закупівлю ноутбуків область отримає 26,3 млн грн загальнодержавної субвенції. Розподіл закуплених ноутбуків проводитимуть між закладами освіти, у яких кількість персональних комп’ютерів менша, ніж кількість педагогічних працівників. У першій черзі стоять заклади освіти з кількістю щонайменше 250 учнів. Програма матиме продовження і в наступному році, тому, сподіваюся, ще більше шкіл зможуть отримати нову комп’ютерну техніку”, – зазначила начальниця управління освіти та науки області Ольга Хома.

Додамо, для забезпечення усіх педагогів області необхідно закупити понад шість тисяч ноутбуків.