Учора під міністерством освіти і науки України у столиці тисячі українців вимагали відставки міністра освіти Ганни Новосад.

До протесту долучилися представники релігійних спільнот, вчителі, батьки учнів з різних регіонів України, а зокрема і Тернопільщини.

Поїхала на акцію протесту жителька Шумського району Галина Терещук. Жінка більше двадцяти років працює вчителькою у сільській школі. Нині її хвилює не лише ймовірне закриття малокомплектного навчального закладу, а впровадження гендерної ідеології в навчальну програму.

«Традиційні сімейні цінності треба популяризувати і навчати їх дітей з самого малечку. Тоді у них буде розуміння сім’ї, як її будувати. Ми тільки почали викладати предмет «Основи сім’ї», а нам вже кажуть, що він токсичний, і нав’язують гендерну ідеологію. Коли в країні зі слабкою економікою легалізувати одностатеві шлюби, то її чекає моральний занепад. Міністр має бути зразком грамотності, моральності, а цього ми не можемо сказати про Новосад».

Під міністерством освіти і науки України люди також вимагали продовження фінансування малокомплектних шкіл, а також збільшення зарплати вчителям.

Софія Романська