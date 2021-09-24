Вчитель з Тернопільщини влаштовує акцію протесту на підтримку колеги, яка голодує. ВІДЕО

Андрій Волянюк — вчитель фізики у Кремецькій громаді. Щоб підтримати колегу Надію Медецьку, яка оголосила про голодування через реформування Чугалівської гімназії, організував акцію протесту біля Кременецької міської ради.

Андрій Волянюк розповів, що його обурили заяви одного з депутатів. Наприклад, за словами педагога, звучала інформація, що через нашу освіту дороги не будуються, бо вчителі хочуть собі зарплат. У законності прийнятих громадою рішень чоловік сумнівається.

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Акція протесту символічно має відбутись напередодні Дня працівника освіти, 1 жовтня, повідомляють Т1 Новини. Вийти на протест Андрій закликав усіх небайдужих. Хоча, зізнався, розуміє, що частина не прийде, бо боїться втратити роботу.

За словами Андрія Волянюка, деякі школи зголосились. Вчителі сказали, що будуть добиратися своїм транспортом чи наймати автобус. Колективи деяких навчальних закладів ще вагаються як учинити.

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На акції протесту буде відстоювати не лише питання одного навчального закладу, додав учитель. Важливо, аби влада завжди діяла відповідно до закону й інтересів тих, кого вона представляє.

Головна умова акції протесту – аполітичність, наголосив вчитель. А мета – відстояти права і дітей, і педагогів.