Понад десять тисяч абітурієнтів на Тернопільщині складало ЗНО з української мови та літератури. Двох учасників тестування вигнали з аудиторії через користування мобільними телефонами.

Нагадаємо, це обов’язковий іспит, а відтак і найбільш масовий. На українську мову та літературу зареєструвалося майже 10 200 абітурієнтів. Близько семи тисяч обрали історію України, три з половиною тисяч випускників склали математику, понад дві тисячі осіб обрали географію, аналогічна кількість абітурієнтів зареєструвалися на англійську мову. Найменше охочих на Тернопільщині складати хімію та фізику – лише півтисячі абітурієнтів, поодинокі школярі складатимуть тестування з інших іноземних мов.

«Користування мобільними телефонами під час зовнішнього незалежного оцінювання заборонено. Якщо абітурієнт порушує цю заборону, його просять покинути аудиторію. Якщо це відбувається на тестуванні предмету як державної підсумкової атестації, то абітурієнт отримує один бал. Всі учасники ЗНО знають ці правила, оскільки їх проголошують перед самим іспитом. Тому якщо абітурієнт допускає це порушення, він мусить залишити аудиторію», – наголосив відповідальний за організацію ЗНО на Тернопільщині Юрій Шайнюк.

Нагадаємо, позаду у тернопільських абітурієнтів ЗНО з математики. У ньому взяли участь 3060 абітурієнтів, не з’явилося 90 осіб. 27 травня відбудеться ЗНО з іспанської, німецької та французької мови. На Тернопільщині на ці предмети цьогоріч зареєструвалася сотня осіб.

Софія Романська