Вісім летальних випадків внаслідок COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області за 9 листопада.
Про це повідомляє ДУ “Тернопільський ОЦКПХ МОЗ України”. Померли:
1 – жінка 65 р., Чортківський район;
2 – чоловік 73 р., м.Кременець;
3 – жінка 79 р., Тернопільський район;
4 – жінка 68 р., Тернопільський район;
5 – чоловік 71 р., Кременецький район;
6 – жінка 70 р., м.Тернопіль;
7 – чоловік 63 р., Чортківський район;
8 – жінка 71 р, Тернопільський район.
Загалом за добу зафіксовано 481 новий випадок коронавірусної хвороби. Одужало 520 осіб.
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