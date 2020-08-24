Четверо людей забрав коронавірус учора на Тернопільщині.

З підтвердженим діагнозом COVID-19 померли чоловіки 63 і 62 років з Чортківського району, п’ятдесятирічна жінка з Чорткова та 84-річна жінка з Тернопільського району.

Рівень летальності на Тернопільщині почав підвищуватися. Пов’язано це із стрімким зростанням кількості інфікованих в регіоні, – каже епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев. Учора було діагностовано 138 нових випадків зараження COVID-19.

“Простежується така закономірність, у разі збільшення рівня захворюваності, зростає кількість летальних випадків. На жаль, їх реєструємо майже щодня, буває, що по кілька випадків за день. Це негативний показник. В основному летальні випадки зафіксовані серед людей з групи ризику — це особи понад 65 років, люди із супутніми захворюваннями. Окрім цього, є смертельні випадки і серед молодих людей. Помер 36-річний чоловік, у якого не було супутніх захворювань”.

Лікарі закликають жителів краю дотримуватися санітарно-епідемічних правил. Щоб вберегтися від зараження, необхідно зберігати дистанцію між людьми, у приміщенні одягати маску, регулярно мити руки. А в разі перших ознак респіраторної хвороби, варто телефонувати сімейному лікареві.

Софія Романська

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