Прокуратурою Тернопільської області здійснювалось процесуальне керівництво і підтримано державне обвинувачення у кримінальному провадженні стосовно раніше судимого уродженця м. Борщів, який наніс умисні тілесні ушкодження чоловікові, від яких настала його смерть.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Тернопільської області.

Встановлено, що 2 грудня 2018 року у приміщенні житлового будинку у м. Борщів Тернопільської області раніше судимий чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, під час конфлікту із знайомим, на ґрунті неприязних відносин, наніс йому численні удари, від яких настала смерть потерпілого.

Суд, погодившись із позицією прокурора, визнав винним та засудив обвинуваченого до 10 років позбавлення волі за ч.1 ст. 121 КК України.