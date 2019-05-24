Тернопільським міськрайонним судом за участі державного обвинувача визнано винними у вбивстві та засуджено до позбавлення волі двох жителів області.

Про це повідомили у прес-службі прокуратури Тернопільської області.

Нагадаємо, 25 грудня 2015 року у м. Підволочиськ було вбито таксистку. Через кілька днів правоохоронці затримали підозрюваних у скоєнні злочину –підлітка  та  19-річного чоловіка, пасажирів таксистки, яку  вони жорстоко позбавили життя.

Судовий розгляд кримінальної справи тривав з липня 2015 року по сьогоднішній день.

Погодившись з позицією прокурора,  суд призначив винним у скоєнні навмисного вбивства  по 13 років позбавлення волі та 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.