До п’ятнадцяти років позбавлення волі загрожує жителю Кременця, 1981 року народження. Чоловікові інкримінують статтю 115 частина 1 ККУ – умисне вбивство.

Першого грудня на лінію “102” надійшло повідомлення від працівників ДСНС про те, що після пожежі в житловому будинку Кременця виявили тіло чоловіка з слідами насильницької смерті.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. Встановили правоохоронці і особу потерпілого. Це – житель райцентру, 1954 року народження, повідомляють у поліції.

– Загиблий – власник даного будинку. На ньому судово-медичний експерт виявив численні колото-ріжучі рани, які локалізуються безпосередньо на правій частині тіла – на плечі, грудній ділянці і на обличчі, – каже Ольга Романів – старший слідчий-криміналіст слідчого управління ГУНП в Тернопільській області.

На пошуки зловмисника скерували особовий склад Кременецького відділу поліції та Головного управління Нацполіції краю.

Заступник начальника ГУНП в Тернопільській області Степан Яцух каже, що зловмисник намагався “замести сліди” в будинку, де трапився злочин, а тому підпалив його.

Оперативники карного розшуку здійснювали подворовий обхід, спілкувалися з сусідами загиблого, а також встановлювали осіб, які приходили в гості до загиблого.

– В поле зору оперативників потрапили неблагополучні особи, які раніше притягувалися до відповідальності за аналогічні злочини і відбували покарання за вбивства, вчинені схожим методом, – розповів Степан Яцух.

В процесі досудового розслідування поліцейські вийшли на слід ймовірного злочинця, а після того, як з’явилися докази, правоохоронці почали відпрацьовувати особу підозрюваного.

– Ним виявився місцевий неодноразово судимий житель Кременця, який раніше відбував покарання за вбивство та інші злочини. З’явилися в оперативників і докази щодо причетності даної особи до злочину. Підозрюваного затримали відповідно до статті 208 КПК. Проводиться досудове розслідування.

У ході перевірки стало відомо, що між загиблим та підозрюваним виник конфлікт, який переріс у вбивство та підпал. Дорогою додому зловмисник викинув ніж та переодягнувся.

Кременчанину уже оголосили підозру. Вирішується питання про обрання йому міри запобіжного заходу. Слідчі пропонуватимуть тримання під вартою.