Оперативники управління стратегічних розслідувань в Тернопільській області спільно з детективами слідчого управління викрили злочинну організацію, яка обкрадала великі підприємства на території Тернопільської, Дніпропетровської, Запорізької, Миколаївської, Рівненської, Львівської, Чернівецької та Київської областей. Збитки становлять понад 20 мільйонів гривень.

Створив “фейкову” фірму з незаконного збагачення, перебуваючи у місцях позбавлення волі, наприкінці 2019 року уродженець Республіки Узбекистан. Чоловік відбуває покарання за вбивство та тяжкі злочини.

За словами начальника управління стратегічних розслідувань Василя Джиджори, організатор зібрав команду з раніше судимих осіб та створив фірму з перевезення великогабаритних вантажів.

“Кожен виконував свої завдання: одні підшуковували фірми, інші підробляли та оформляли документи, водії-спільники транспортували товар на спеціальні склади, а інші особи займалися їхньою реалізацією. За рік жертвами підставної логістичної компанії з перевезень стало 10 великих підприємств. Серед товарів – фури алкоголю, будматеріалів, цінних металів, солодощі, овочі, фрукти та інше”, – каже Василь Джиджора.

У листопаді минулого року співробітники УСР спільно з детективами слідчого управління ГУНП в Тернопільській області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури, а також за сприяння внутрішньої безпеки департаменту виконання покарань та залучаючи співробітників КОРД правоохоронці провели масштабну спецоперацію з ліквідації даної злочинної організації:

“Ми провели одночасно 30 обшуків в п’яти областях та затримали дев’ятьох учасників злочинної організації. Усім повідомили про підозру”.

Учасникам злочинної організації інкримінують вчинення правопорушень, передбачених ч. 1 та 2 ст. 255 (створення злочинної організації), а також ч. 4 ст. 190 (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою) Кримінального кодексу.

Обвинувальний акт слідчі скерували до Тернопільського міськрайонного суду.