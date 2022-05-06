Вбив п’ятирічного хлопчика, а потім зарізав і розчленував його матір: нелюду з Тернопільщини дали довічне

Сів за вбивство п’ятирічного хлопчика, але вийшов за законом Савченко. Через чотири місяці знову забрав життя, але уже у матері вбитої раніше ним дитини.

Підозрюваний ще 5 жовтня 2007 року, коли йому було 22 роки, у селі Мала Лука Гусятинського району після сварки зі співмешканкою вбив її п’ятирічного сина. Аби приховати сліди злочину, прив’язав до тіла дитини каменюку та викинув у криницю. За цей злочин суд позбавив чоловіка волі на 14 років.

Жінка пробачила вбивство свого сина і вийшла заміж за вбивцю, коли він відбував покарання у місцях позбавлення волі. Відсидів вбивця лише вісім з половиною років, а коли вийшов на волю, то селився там, де скоїв перше вбивство – у будинку дружини у селі Мала Лука. Вона дозволила, оскільки жила зі своїм новим співмешканцем у сусідній області.

Час від часу жінка приїжджала до законного чоловіка в гості, разом випивали. Після однієї з поїздок вона не повернулася.

Інформацію про зниклу жінку, 1974 року народження, правоохоронці Гусятинщини зареєстрували 5 грудня 2016 року. У ході слідчо-оперативних заходів поліцейські запідозрили, що до зникнення жінки причетний офіційний чоловік. На третій день він зізнався, що вбив дружину та розчленував кухонним ножем. Причина вбивства – ревнощі.

Обстежуючи територію, оперативники витягнули з річки мішок з жіночим тулубом. Його віднесло течією за півтора кілометра від місця, вказаного вбивцею. Наступного дня водолази знайшли ще один мішок, в якому знаходилися руки, ноги та голова жінки.

У жінки залишилося сиротами двоє дітей – семирічний хлопчик та дівчинка восьми років.

У травні 2017 року слідчі скерували справу до суду. Підозрюваному інкримінували ч. 1 ст. 122 (умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження), а також ч. 2 п. 9, 13 ст. 115 (умисне вбивство з метою приховати інший злочин або полегшити його вчинення та вчинене особою, яка раніше вчинила умисне вбивство)Кримінального кодексу.

26 січня 2022 року Чортківський районний суд визнав підозрюваного винним і призначив йому покарання у виді довічного позбавлення волі. Не відмінив покарання і Тернопільський апеляційний суд.