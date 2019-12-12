На всеукраїнську акцію «Вбитий за мову» під стіни Головного управління Національної поліції в Тернопільській області вчора, 11 грудня, вийшло кілька десятків активістів.

Представники ВО «Свобода», ВМГО «Студентська свобода» та ВГО «Сокіл» вимагали від правоохоронців негайного та справедливого розслідування вбивства українського патріота Артема Мірошниченка. Люди принесли плакати: «Мова – меч нації! Бий нею ворогів», «Мова – щит нації! Тримай її міцно», «Українцям – українську», «Закрити КПВВ на Донбасі».

Голова Тернопільської обласної організації ВО «Свобода» Олег Сиротюк зачитав вимоги учасників акції. Звернення передали працівникам поліції. Серед основного активісти вимагають: кваліфікувати вбивство Артема Мірошниченка, як вбивство на ґрунті мовної, національної та етнічної ворожнечі; забезпечити якнайшвидше розслідування злочину та належний захист свідків у справі. закрити КПВВ на лінії фронту московсько-української війни.

– Вчора обох вбивць затримали без права внесення застави. Ми вимагаємо реального розслідування, реального покарання. Це – не хуліганський злочин, а вбивство патріота Артема Мірошниченка за те, що він розмовляв українською мовою. Тим покидькам це не сподобалося, бо вони говорять «общепонятним». В суді вони так само вимагали перекладача, бо там «все говорять на русском». Їм пора в Москву, а хто живе на території України, той має вивчати українську мову, – пояснив Олег Сиротюк. – Правоохоронці взяли наше звернення. Його має отримати начальник обласної поліції та передати в МВС України Арсену Авакову. Акція – всеукраїнська. У багатьох обласних центрах активісти озвучили такі ж вимоги, тому очікуємо, що міністерство відповідно відреагує.