Смерть в результаті ураження струмом через недотримання правил безпеки. Це – ймовірна причина нещастя, яке трапилося у Чорткові 27 травня.

Як повідомляють у поліції, того дня сорокавосьмирічний чоловік ремонтував кондиціонер. Під час роботи він знаходився на алюмінієвій драбині. У якийсь момент чортківчанина вдарило струмом у 220 Вольт і він впав з триметрової висоти. На місце нещастя прибули медики.

За словами правоохоронців, дія струму тривала після падіння ще десь секунд тридцять. Далі його забрали в реанімаційне відділення. Проте, врятувати життя робітникові не вдалося. Лікарі припускають, що струм вразив внутрішні органи, але остаточна причина смерті стане відома після розтину.

Даний факт внесено в ЄРДР відповідно до статті 115 частина 1 ККУ з поміткою “нещасний випадок”.