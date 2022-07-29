У тернопільському перинатальному центрі виходили недоношених малят.

Двійнята народились у квітні, на 31-му тижні вагітності. Данилко важив 1960 грамів, його сестричка Даринка – усього 1630. Відразу після народження немовлят почали «виходжувати» лікарі, а вже через місяць дітки поїхали додому.

Про це розповідають на Facebook-сторінці Тернопільського обласного клінічного перинатального центру «Мати і дитина».

“Під час вагітності мама Наталя спостерігалась у наших лікарів, отримувала все необхідне лікування та підтримку. Відразу після народження діти потребували дихальної підтримки та заходів інтенсивної терапії. На 6-у добу переведенні на другий етап виходжування. За весь цей час мама разом з персоналом приклали дуже багато зусиль, для того щоб малюки росли і розвивались здоровими. Виписані додому через місяць з вагою 2470 г і 2115 г відповідно”, – зазначають у дописі.

Джерело: Файне місто